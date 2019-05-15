"Урал" в меньшинстве не проиграл "Арсеналу" и вышел в финал Кубка

"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью (2:2) в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России. В первом матче команда из Екатеринбурга победила со счетом 1:0 и по сумме двух игр пробилась в финал.

К 24-й минуте гости вели со счетом 2:0 - отличились Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир, который сыграл на добивании после нереализованного им же пенальти.

На 34-й минуте Бикфалви был удален с поля. Во втором тайме хозяева забили дважды. Сначала в свои ворота срезал мяч Вараздат Ароян, а затем отличился Резиуан Мирзов.

В финале "Урал" сыграет с победителем пары "Ростов" - "Локомотив".

Олимп-Кубок России

1/2 финала

Ответный матч

"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2 (0:2)

Голы: Бикфалви, 1 (0:1). Эль-Кабир, 24 (0:2). Ароян, 58 - в свои ворота (1:2). Мирзов, 67 (2:2).

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 24 (вратарь)

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Коне (Аджоев, 74), Беляев, Альварес, Бакаев, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Мирзов, Лесовой.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Араторе (Ильин, 46), Фидлер (Брызгалов, 90+1), Егорычев (Бавин, 78), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Беляев, 23. Горбатенко, 45+4. Араторе, 45+5. Емельянов, 62. Альварес, 90+3.

Удаление: Бикфалви, 34 (грубая игра).

Судьи: Карасев. Аверьянов, Сафьян (все - Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой (Люберцы).

15 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Первый матч: 0:1