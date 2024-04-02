«Урал» сыграет с «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 3 апреля. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 15.50 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне-2023/24 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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