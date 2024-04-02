Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:13

Тарханов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» выставят боевые составы на матч в Кубке России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Спартака» и «Зенита» в FONBET Кубке России.

«Думаю, и «Спартак», и «Зенит» выставят боевые составы на кубковый матч. Конечно, у обеих команд достаточно квалифицированных футболистов, чтобы провести ротацию и задействовать резервистов. Но мне кажется, выйдут основные исполнители, поскольку это принципиальное противостояние», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Первый матч между командами в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Vprognoze
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
0
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Руководство идет в церковь, Бонгонда хочет видеть «убийц», а Мостовой опять против Абаскаля. Что происходит в «Спартаке» перед кубковым матчем с «Зенитом»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«СКА-Хабаровск» — «Динамо», «Химки» — «Ростов». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Абаскаль против «Зенита» и испытание для Карпина. Чего ждем от Кубка России?
Хомуха: «Зенит» бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России»
Масалитин: «У ведущих игроков «Зенита» есть шанс передохнуть во время Кубка»
Балахнин: «У «Спартака» есть шанс завоевать Кубок России»
Быстров о матче «Спартак» — «Зенит»: «Надо выходить сильнейшим составом и побеждать конкурента»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хомуха: «Зенит» бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России»
Новости
RSS RSS
Все новости