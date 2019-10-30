«Урал» — «Арсенал»: видео всех голов матча
«Урал» и «Арсенал» играют в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Голами в составе екатеринбуржцев отметились хавбеки Николай Димитров и Отман Эль-Кабир, у туляков отличились полузащитники Георгий Костадинов и Сергей Ткачев.
14-я минута, гол Костадинова
? Георги Костадинов ударом головой после розыгрыша углового открыл счет в матче #УралАрсенал.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
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24-я минута, гол Димитрова
? Николай Димитров остался без опеки на дальней штанге и замкнул передачу Отмана Эль-Кабира.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #УралАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/8iAyuezjQk
35-я минута, гол Ткачева
? Сергей Ткачев принял мяч после отскока от защитника «Урала» и пробил в створ ворот.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #УралАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/PxUBmeQgfF
37-я минута, гол Эль-Кабира
? Отман Эль-Кабир реализовал 11-метровый удар в ворота туляков.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
? #УралАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/J38f7ZeNoB
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