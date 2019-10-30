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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Урал» — «Арсенал»: видео всех голов матча

18:02
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«Урал» и «Арсенал» играют в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Голами в составе екатеринбуржцев отметились хавбеки Николай Димитров и Отман Эль-Кабир, у туляков отличились полузащитники Георгий Костадинов и Сергей Ткачев.

14-я минута, гол Костадинова

24-я минута, гол Димитрова

35-я минута, гол Ткачева

37-я минута, гол Эль-Кабира

Урал — Арсенал Т

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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