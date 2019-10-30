? Сергей Ткачев принял мяч после отскока от защитника «Урала» и пробил в створ ворот.



? #УралАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/PxUBmeQgfF