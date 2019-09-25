Угодник: «Полиции в Челнах не видно, проблемы могут быть при досмотре»

Известный болельщик «Спартака» Николай Сурин, больше известный как Коля Угодник, рассказал «СЭ» об атмосфере перед матчем 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком».

— Я прямо сейчас нахожусь на набережной, она — пустынная. Несколько человек в шарфах гуляют, еще несколько — на песочке, порядка 30 человек, — сказал Николай. — Никакой полиции вообще нет. На новой набережной тоже никого нет. В самом центре, где пешеходный бульвар, я е был еще, ничего сказать не могу. По городу не видел какого-то особого положения, дополнительных нарядов полиции или чего-то еще.

На набережной Камы пустынно.

Встретил фана @FunsterSM

Оценили перспективы автора фразы:

«— Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше? Завтра я выиграю, послезавтра выиграю, мои игроки радуются моему футболу»

у руля ФКСМ, как безрадостные ? pic.twitter.com/aB29Axysko — Угодник (@UgodnikOnTour) September 25, 2019

— Проблем нет никаких?

— Единственное, что я заметил вчера, что при подходе к стадиону с одной из сторон все перерыто, благоустраивают территорию. И я увидел только два пункта досмотра, хотя, возможно, их и больше. Но если будут тщательно досматривать, то это будет надолго. Весь стадион окружен турникетами, не подойти. Надеюсь, что будет все нормально, но для матча такого уровня стадион непригоден. По сути, это школьный стадион, и принимает такую игру. Других проблем не вижу: уже не 90-е, гопников нет, это спокойный, современный город. Проблемы могут быть только на входе, но полиция, думаю, предпримут все меры, чтобы все прошло гладко. Это и в их интересах, и в наших.

Входные группы.

Их я увидел всего две.

Обнадеживает малая вместимость эстадио.

А так при тщательном досмотре вход будет нереально долгим имхо. pic.twitter.com/q0vamhqYTo — Угодник (@UgodnikOnTour) September 24, 2019

— Болельщиков «Спартака» в городе много?

— Порядка тысячи. По моим прогнозам, из Москвы всего будет человек 200, еще 800 — регионалы. Татарстан, Удмуртия, Башкирия... Несколько человек на трибуне «Спартака» будут местные КБ. (Александр Рогулев)

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, 25 сентября. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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