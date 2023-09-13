Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:27

«Уфа» в серии пенальти вырвала победу у «Волги» в Кубке России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уфа» на выезде одержала победу над «Волгой» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 2:0.

Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались гости.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 17:15. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:0
Уфа

Победители еще двух матчей также определились в серии пенальти: «Динамо» из Брянска обыграло «Калугу» (0:0, пенальти — 5:4), а «Луки-Энергия» — петербургское «Динамо» (0:0, пенальти — 5:4).

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 18:00. Динамо (Брянск)
Динамо Бр
0:0
Калуга
Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 18:30. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
0:0
Динамо СПб

Следующие соперники команд будут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 сентября.

Футбол
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Уфа
1
3
Читайте также
В Москве с 16 по 17 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Олимпийский чемпион Костомаров впервые появится на ТВ после болезни
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ротор» одержал победу над «Легионом» из Махачкалы в матче Кубка России
«Рязань» в серии пенальти обыграла «Химик» в Кубке России
«Текстильщик» обыграл «Динамо» из Вологды в Кубке России
ЦСКА предложил болельщикам помочь отпроситься с работы в день кубкового матча с «Сочи»
В РФС объяснили, почему матчи пути РПЛ FONBET Кубка России нельзя перенести на более позднее время
Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ротор» одержал победу над «Легионом» из Махачкалы в матче Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости