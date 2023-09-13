«Уфа» в серии пенальти вырвала победу у «Волги» в Кубке России

«Уфа» на выезде одержала победу над «Волгой» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 2:0.

Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались гости.

Победители еще двух матчей также определились в серии пенальти: «Динамо» из Брянска обыграло «Калугу» (0:0, пенальти — 5:4), а «Луки-Энергия» — петербургское «Динамо» (0:0, пенальти — 5:4).

Следующие соперники команд будут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 сентября.