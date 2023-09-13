«Ротор» одержал победу над «Легионом» из Махачкалы в матче Кубка России

«Ротор» одержал победу над «Легионом» из Махачкалы в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

У клуба из Волгограда по голу забили Рамазан Гаджимурадов, Михаил Агеев и Даниил Арсентьев.

В другой встрече «Форте» обыграл белгородский «Салют» — 1:1, пенальти — 4:3. «Дружба» и «СКА-Ростов» также не смогли определить победителя в основное время — 1:1 , пенальти — 3:4.

Следующие соперники команд будут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 сентября.