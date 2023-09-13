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Сегодня, 18:51

«Ротор» одержал победу над «Легионом» из Махачкалы в матче Кубка России

Алина Савинова
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«Ротор» одержал победу над «Легионом» из Махачкалы в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

У клуба из Волгограда по голу забили Рамазан Гаджимурадов, Михаил Агеев и Даниил Арсентьев.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 17:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
3:0
Легион Динамо

В другой встрече «Форте» обыграл белгородский «Салют» — 1:1, пенальти — 4:3. «Дружба» и «СКА-Ростов» также не смогли определить победителя в основное время — 1:1 , пенальти — 3:4.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 16:30. Форте Арена (Таганрог)
Форте
1:1
Салют Бл
Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
13 сент, 17:00. Адыгейский республиканский стадион "Дружба" (Майкоп)
Дружба
СКА

Следующие соперники команд будут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 сентября.

Футбол
Кубок России
ФК Ротор
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