«Сатурн» и «Знамя Труда» прошли в четвертый круг Пути регионов FONBET Кубка России

«Знамя Труда» обыграло «Велес» в матче третьего круга Пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. У команды из Орехово-Зуево забил Абдурахман Ахильгов, у москвичей отличился Владимир Кобахидзе. В серии пенальти «Знамя Труда» одержало победу со счетом 4:1.

В параллельном матче «Сатурн» обыграл «Химик Август». Основное время встречи завершилось вничью (0:0), в серии пенальти команда из Раменского оказалась сильнее — 3:1.

Жеребьевка четвертого круга Пути регионов FONBET Кубка России состоится 15 сентября. С этой стадии в турнире начнут участие команды gервой лиги.