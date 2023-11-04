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Сегодня, 17:24

Щерабченко: «Если Калешин уберет излишнюю эмоциональность в поведении, станет большим тренером»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Тренер Федор Щербаченко в интервью «СЭ» поддержал наставника «Акрона» Евгения Калешина после поражения в FONBET Кубке России от «Волгаря» (0:1).

— Сейчас ходит немало разговоров по поводу Евгения Калешина. Некоторые его критикуют, но есть те, кто поддерживает. Он уже имеет большой тренерский опыт, однако были моменты, которые тормозили его карьеру. Например, его «Балтика» играла в зрелищный футбол, однако с тренером расстались, так как порой результаты оставляли желать лучшего. «Акрон» Калешина мощно начал сезон, затем притормозил, теперь выправил положение в ФНЛ. А вот из розыгрыша Кубка команда вылетела, уступив «Волгарю». Во время игры и после матча Калешин был слишком эмоционален. Во флеш-интервью он дал понять, что недоволен демаршем Понсе, который не понял своей замены. Иногда нервозность тренера передается игрокам. Не все согласны с тренером, когда он в эмоциональной форме показывает свое недовольство игрой подопечных.

Нужно понимать, что Калешин — тренер новой формации. Он перенимал какие-то принципы у тех специалистов, с которыми он работал — например, у Ташуева. В «Акроне» он стал выстраивать свой футбол, насадил философию игры, основанную на контроле мяча, на быстром переходе из обороны в атаку. В прошлом сезоне «Акрон» здорово пошумел в Кубке. На этот раз не удалось. Не стоит делать глобальных выводов и посыпать голову пеплом. В матче с «Волгарем» имела место ошибка Ходжаниязова.

Калешин старается следовать современным тенденциям, изучает опыт более успешных коллег. Ему надо понимать, что к нему повышенное внимание со стороны СМИ, прессы. Такой ажиотаж вокруг своей персоны выдерживать непросто. Не всегда удается. В прошлом сезоне многие коллеги даже опасались, что Евгений заболеет звездной болезнью. Но этого не произошло. Я его хорошо знаю. Евгений рос в Краснодаре на моих глазах. Он склонен к самокритике, к самокопанию, умеет делать выводы из поражений.

Просто, считаю, Евгению надо быть более хладнокровным во время матчей. Ведь в недельном цикле это очень интеллигентный, образованный человек, который спокойно доносит до своих подопечных свои идеи. Так вот если он найдет золотую середину в своем поведении, уберет нервозность, то имеет все шансы вырасти в очень большого тренера России.

Его интервью всегда интересно читать. Он глубоко погружен в тему, он уважает собеседников, своих игроков. Но здесь есть и другая сторона медали. Когда специалист досконально погружен в процесс, очень щепетилен, он порой перегружает игроком информацией. Это не всегда идет на пользу и может сказываться на результате. Вместе с тем, уверен, что на сегодняшний день Калешин один из самых перспективных специалистов России, с богатым опытом, со своей философией, — сказал Щербаченко «СЭ».

ФК Акрон
ФК Волгарь
Евгений Калешин
Федор Щербаченко
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