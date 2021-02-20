Тренер «Динамо» Шварц: «Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу ответил на вопросы журналистов.
— Удалось отличиться сегодня после стандартных положений. На сборах было приблизительно то же самое. Сегодня эта схема сработала?
— На самом деле наша команда тренеров проделала большую работу. И до матча у нас была теория, которая выделилась в том числе на стандартные положение. Они могут сыграть важную роль в игре, что сегодня и случилось.
— Первые 10 минут матча «Спартак» играл с преимуществом. С чем это связано?
— «Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями. Считаю, мы очень хорошо сыграли в обороне — при перехватах быстро выходили в атаку. Хорошо, что забили со стандартов.
20 февраля «Динамо» обыграло красно-белых на своем поле. В составе команды Сандро Шварца голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
(Данил Алешин)
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