Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу ответил на вопросы журналистов.

— Удалось отличиться сегодня после стандартных положений. На сборах было приблизительно то же самое. Сегодня эта схема сработала?

— На самом деле наша команда тренеров проделала большую работу. И до матча у нас была теория, которая выделилась в том числе на стандартные положение. Они могут сыграть важную роль в игре, что сегодня и случилось.

— Первые 10 минут матча «Спартак» играл с преимуществом. С чем это связано?

— «Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями. Считаю, мы очень хорошо сыграли в обороне — при перехватах быстро выходили в атаку. Хорошо, что забили со стандартов.

20 февраля «Динамо» обыграло красно-белых на своем поле. В составе команды Сандро Шварца голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

(Данил Алешин)