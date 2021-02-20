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Шварц — о пенальти в ворота «Спартака»: «Я не видел момент»

22:10
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Счет бело-голубые открыли на 16-й минуте с пенальти.

«Заслуженная победа. У нас было много моментов, когда мы хорошо оборонялись, переходили из обороны в атаку, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер». — «Спартак» владел больше мячом, но в целом я доволен.

Пенальти? Я не видел момент, не могу сказать, был ли 11-метровый".

Динамо — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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