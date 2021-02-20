Шварц — о пенальти в ворота «Спартака»: «Я не видел момент»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Счет бело-голубые открыли на 16-й минуте с пенальти.
«Заслуженная победа. У нас было много моментов, когда мы хорошо оборонялись, переходили из обороны в атаку, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер». — «Спартак» владел больше мячом, но в целом я доволен.
Пенальти? Я не видел момент, не могу сказать, был ли 11-метровый".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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