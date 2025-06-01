Комличенко объявил об уходе из «Ростова»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после поражения от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России сообщил, что покидает клуб.
«Это был мой заключительный матч в «Ростове». Куда ухожу? Скоро все узнаете», — сказал Комличенко.
29-летний форвард выступал за «Ростов» с лета 2021 года. Ростовчане арендовали Комличенко у московского «Динамо» и выкупили год спустя.
В общей сложности нападающий провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Комличенко близок к переходу в «Локомотив». Также появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Краснодара» и «Спартака».
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12 сен 15:20
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