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Комличенко объявил об уходе из «Ростова»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Николай Комличенко (справа) и Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после поражения от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России сообщил, что покидает клуб.

«Это был мой заключительный матч в «Ростове». Куда ухожу? Скоро все узнаете», — сказал Комличенко.

29-летний форвард выступал за «Ростов» с лета 2021 года. Ростовчане арендовали Комличенко у московского «Динамо» и выкупили год спустя.

В общей сложности нападающий провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Комличенко близок к переходу в «Локомотив». Также появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Краснодара» и «Спартака».

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Николай Комличенко
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РПЛ
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