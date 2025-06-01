ЦСКА в серии пенальти обыграл «Ростов» и стал победителем Кубка России

ЦСКА победил «Ростов» в суперфинале FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 4:3).

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались армейцы — 4:3. У ростовчан свои попытки не реализовали Хорен Байрамян и Алексей Сутормин, удар которого отразил Игорь Акинфеев.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.