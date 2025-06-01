Бабаев — о победе ЦСКА в Кубке России: «Эмоции захлестывают»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу армейцев над «Ростовом» в суперфинале FONBET Кубка России (0:0, пенальти 4:3).

«Эмоции захлестывают. Эти серии пенальти сжигают все нервные клетки. Очень непростой матч. «Ростов» очень хорошо подготовился. Мне кажется, что победа закономерная. Серия пенальти в большинстве случае лотерея. Мы счастливы, что поставили такую точку в сезоне!», — сказал Бабаев.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.