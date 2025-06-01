Николич: «Не видел моментов «Ростова». Знал, что мы победим, если дойдет до серии пенальти»

Главный тренер Марко Николич ЦСКА признался, что был уверен, что его команда выиграет серию пенальти в матче против «Ростова» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Когда вы решили перейти к заменам и когда решили, что лучший вариант — это серия пенальти?

— Хочу сказать, что у «Ростова» не было моментов. Я не видел их. И еще про этот новый мяч... Мы видели пару ударов, которые закончились на 25-м ряду «Лужников». А что касается серии пенальти, я знал — если дойдет до нее, то мы победим.

— Почему вы выпустили Акинфеева?

— Я подошел, спросил: «Выйдешь?», он ответил «да».

Ранее сообщалось, что Николич стал первым тренером, кому удалось взять Кубок России с двумя разными клубами. В 2021 году он стал победителем трофея с «Локомотивом».

Кроме того, ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.