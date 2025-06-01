Президент «Ростова» обратился к болельщикам после поражения в суперфинале Кубка России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

Игра прошла в воскресенье, 1 июня, на арене «Лужники» в Москве. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались армейцы — 4:3.

«Наши дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за поддержу! Мы все вместе очень сильно хотели выиграть Кубок! Ребята сделали все, оставили все силы на поле. Мы провели хороший матч, за что команде большое спасибо. Но пенальти — это лотерея и игра нервов. Нам сегодня не повезло, мы были в шаге... Но это футбол! Еще раз огромное спасибо всем вам за поддержку, за то, что вы всегда едины с командой! Вы — лучшие!» — приводит пресс-служба южного клуба слова Арутюнянца.

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.