Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Президент «Ростова» обратился к болельщикам после поражения в суперфинале Кубка России

Алина Савинова
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц .
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

Игра прошла в воскресенье, 1 июня, на арене «Лужники» в Москве. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались армейцы — 4:3.

«Наши дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за поддержу! Мы все вместе очень сильно хотели выиграть Кубок! Ребята сделали все, оставили все силы на поле. Мы провели хороший матч, за что команде большое спасибо. Но пенальти — это лотерея и игра нервов. Нам сегодня не повезло, мы были в шаге... Но это футбол! Еще раз огромное спасибо всем вам за поддержку, за то, что вы всегда едины с командой! Вы — лучшие!» — приводит пресс-служба южного клуба слова Арутюнянца.

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/26398
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Арташес Арутюнянц
Читайте также
Медведев выиграл русский финал — победил Андрея Рублева в Ханчжоу
Головин закрыл главный скандал, Карпину подняли ответственность, а Сафонов «подубил» поле. Что происходит в сборной России
Кучеров уступает не только Макдэвиду, Овечкин выпал из элиты: лучшие игроки НХЛ-2026
Популярное видео
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Кубка России: ЦСКА победил «Ростов» в матче за трофей
Бышовец не считает победу ЦСКА в Кубке большим достижением: «Есть лишь один значительный результат — триумф «Краснодара»
«Каждый трофей — всегда новые эмоции! В этот раз они были другими». Круговой — о ЦСКА, «Зените» и сборной России
Кафанов — о поражении «Ростова» в суперфинале Кубка России: «Прыгнули выше головы»
Кисляк — после победы ЦСКА в Кубке России: «Если акула чувствует вкус крови, она хочет есть еще и еще»
Защитник «Ростова» Вахания: «Мы как рыбы, стараемся все забыть. С игроками ЦСКА никаких подколов»
Защитник ЦСКА Лукин — о победе в Кубке Росиии: «Новая цель — золото в РПЛ!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сутормин — о незабитом пенальти: «Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками»

Николич: «Не видел моментов «Ростова». Знал, что мы победим, если дойдет до серии пенальти»
Новости
RSS RSS
Все новости