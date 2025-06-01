Защитник ЦСКА Дивеев — о победе в Кубке России: «Мы играли для себя, не было никакой мести «Зениту»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, как команда планирует отметить победу в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира армейцы в серии пенальти обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).

«Мы уже отметили. Кому-то сейчас в сборную. Ничего не знаю про сбор в ресторане. Может, будет что-то, но пока не знаю. Усиление «Зенита»? Пускай усиливаются. Какая разница? Мы играем в свой футбол. Вернули должок? Мы играли для себя, для красно-синих. Не было никакой мести «Зениту», — сказал Дивеев.

ЦСКА в девятый раз стал победителем Кубка России и сравнялся по этому показателю с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.