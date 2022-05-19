Первая ракетка России Дарья Касаткина ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о том, будет ли она смотреть финальный матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

«Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы (супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Ее мысли — это самое интересное, что происходит в российском чемпионате. А сам российский футбол я не особо смотрю, он не вызывает никаких эмоций. Очень медленный, мало техничных игроков», — сказала Касаткина «СЭ».

Финал Кубка России по футболу пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками.

29.05.2022 | Спартак — Динамо