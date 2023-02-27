Тарханов заявил, что «Урал» играл лучше «Ростова» в матче FONBET Кубка России

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на победу «Урала» над «Ростовом» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России 2:1.

«Ростов» в последнее время часто проигрывает, особенно «Уралу». «Урал» играл лучше, создавал хорошие комбинации, моменты, да и ударов было побольше. «Ростов», как и в первой игре, за счёт длинных передач пытался сделать результат. Во втором тайме они стали прессинговать, навязывать борьбу. Хотя моментов было немного: удар в девятку, который вытащил вратарь, ну и пенальти. А так больше ничего не было. «Урал» уже взял мини-футбольный кубок. Сейчас, естественно, будут стараться взять и этот кубок. Но в полуфинале соперником будет «Спартак» или «Локомотив». Так что посмотрим, как будут играть», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Первая игра между этими соперниками в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Урал». Последний раз до этой стадии Кубка России клуб из Екатеринбурга доходил в сезоне-2007/08.