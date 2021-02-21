Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу подвел итоги встречи. Игра прошла 21 февраля.

«Как описать результат матч? Никак. Объяснений нет. Не только в невезении дело. Это самое простое, что можно сказать. Была лучшая игра против «Ахмата», и ее проиграли. Они забили пенальти, а мы нет. По игре вопросы могут быть, претензии тоже, связанные с тактикой. Сделали всё, что нужно. Создавали моменты. Ни одного момента создать не дали, там — создали. Еременко? Никак не сказалось. Ничего не ясно пока с травмой», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Единственный гол на 19-й минуте матча забил полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша с пенальти.