Сутормин получил колотую рану перед матчем «Крыльев» с «КАМАЗом» в Кубке России

Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин получил колотую рану перед началом матча против «КАМАЗа» (1:1, пенальти 4:2) в первом этапе четвертьфинала пути регионов Кубка России.

31-летний футболист должен был выйти в стартовом составе, но из-за его травмы на поле с первых минут вышел Николай Рассказов.

«На разминке Алексей получил колотую рану, было принято решение наложить швы на поврежденную ногу, врачи скорой помощи оказали первую помощь», — приводит ТАСС ответ пресс-службы самарцев.

В текущем сезоне Сутормин провел 21 матч во всех турнирах и не отличался результативными действиями.