13 августа, 21:32

Черчесов — о поражении от «Оренбурга»: «Знали, что будет непростой матч»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче FONBET Кубка России (1:2).

«Знали, что будет непростой матч. В плане качества, думаю, в чем-то зрителям он понравился. Обе команды хотели выиграть, «Оренбургу» в какой-то степени повезло. Мы разберем игру и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Для российского специалиста данное поражение стало первым с момента назначения в грозненский клуб. В следующем туре Кубка России «Ахмат» сыграет против «Рубина».

Источник: ФК «Ахмат»
