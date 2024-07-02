Стало известно расписание первых трех туров пути РПЛ FONBET Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь матчей 1-3 туров пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/25.

Путь РПЛ начнется 30 июля. В это день свои матчи первого тура проведут «Локомотив» — «Ростов» (18.30 мск), «Рубин» — «Акрон» (18.30 мск) и «Зенит» — «Факел» (21.00 мск). «Спартак» сыграет с московским «Динамо» 31 июля, начало — в 18.30 мск. В этот же день «Краснодар» примет ЦСКА (21.00 мск).

Матчи второго тура пути РПЛ Кубка России пройдут 13, 14 и 15 августа, а игры третьего тура — 27 и 28 августа.