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Силкин раскритиковал Лещука после обиды на шутку аккаунта Кубка России: «Никто не забыл его косяки»

Силкин жестко ответил Лещуку на возмущение ироничным постом в аккаунте Кубка России
Зарина Халимхонова
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Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на пост Игоря Лещука в адрес пресс-службы FONBET Кубка России с шуткой про него.

«Он ожидал, что его будут хвалить? Никто не забыл его косяки, тем более со «Спартаком». Это не лезет ни в какие ворота! Если он думает, что его будут хвалить, то он ошибается. Сейчас люди другие. Нам многое не понятно...» — сказал Силкин «СЭ».

В публикации была фотография голкипера с Пизанской башней и подпись: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук».

Игорь Лещук
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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