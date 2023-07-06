Кассьерра не ожидал, что матч со «Спартаком» закончится массовой дракой

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал массовую драку игроков команды с футболистами «Спартака» в Кубке России.

«По ходу карьеры приходилось становиться свидетелем чего-то подобного. Сам ни разу не участвовал в потасовках, но чем-то новым это для меня не стало. Однако я удивился: пусть встреча была горячей и все хотели победить, но не ожидал, что все так закончится. Ведь в этом не было ничего хорошего ни для «Спартака», ни для «Зенита». Для многих футболистов та несдержанность обернулась длительными дисквалификациями», — приводит слова Кассьерры RT.

27 ноября 2022 года во время матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, по пенальти — 4:2) между футболистами обеих команд произошла драка. КДК РФС дисквалифицировал на 6 матчей Кубка страны Барриоса и еще двоих футболистов «Зенита» — Родригао и Малкома — за участие в потасовке. На тот же срок отстранены Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон из «Спартака»