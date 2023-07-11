Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:33

«Вираж» вернется на домашний стадион «Зенита» на матчи Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщило о том, что фанатский сектор «Вираж» вернется на домашний стадион сине-бело-голубых.

Клуб демонтирует сцену, которую установил вместо сектора. Болельщики планируют посещать матчи «Зенита» в FONBET Кубке России.

«Сегодня клуб разошлет промокоды всем владельцам абонементов на «Вираж» сезонов 21/22 и 22/23. По ним можно будет приобрести билеты на наши сектора трибуны D. Один промокод — один билет, который необходимо выкупить до конца недели. О свободной продаже для желающих проникнуться духом трибуны будет объявлено на следующей неделе! Все на «Вираж»! Настало время воссоздать футбольную атмосферу!» — говорится в заявлении «Ландскроны».

«Зенит» проведет первый домашний матч в FONBET Кубке России-2023/24 25 июля — в этот день команда примет на своем поле «Ахмат». Также команда из Санкт-Петербурга сыграет дома в Кубке страны против «Балтики» (ориентировочная дата матча — 4 октября) и «Крыльев Советов» (ориентировочная дата матча — 1 ноября).

Источник: https://t.me/landscrona33/935
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Макарова рассказала, что теннисистка Мирра Андреева напоминает ей Мартину Хингис
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости