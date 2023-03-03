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Сегодня, 13:16

«Спартак» планирует сделать свободный вход на матчи Кубка России для владельцев абонементов

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Спартака» рассказали «СЭ» о намерении сделать свободный вход на оставшиеся матчи красно-белых в FONBET Кубке России для владельцев сезонных абонементов.

Первым матчем может стать 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала».

Полуфиналы Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

В 1/4 финала Кубка команда Гильермо Абаскаля прошла «Локомотив» (5:2 — общий счет).

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ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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