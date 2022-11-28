Стали известны суммы призовых клубов РПЛ за участие в Кубке России. Больше всех заработал «Урал»

Стали известны призовые деньги участников группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

Как передает «РБ Спорт», больше всех заработал «Урал» — 75,7 миллиона рублей.

По 66,2 миллиона должны получить шесть команд: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».

Еще четыре клуба заработали по 56,7 миллиона рублей: «Динамо», «Оренбург», «Ростов», «Ахмат».

У «Факела» и «Химок» призовые составили по 28,2 миллиона.

Расчет велся исходя из того, что все клубы получили по 28,2 миллиона рублей за участие в групповом турнире Кубка России. Еще по 9,5 миллиона полагались за каждую победу в турнире.