Джикия прокомментировал драку игроков «Спартака» с «Зенитом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о драке, которая произошла в конце матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, 4:2 — по пенальти).

— С чего началось побоище?

— Сам не понял. Потом повернулся — обратил внимание, что трибуны начали свистеть, и, когда увидел заварушку, все было наполовину окончено.

— Достаточно длительная драка. Не каждый поединок в боксе столько длится.

— Не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесет ответственность.

— «Спартак», вероятно, на несколько матчей Кубка останется без форвардов. Шамар и Соболев получат дисквалификацию из-за удалений.

— Не знаю, Мелеха (Мелешин) доволен. Говорит, два нападающих удалились. С улыбкой в раздевалочке, ждет своего шанса в Кубке, — цитирует Джикию «РБ Спорт».