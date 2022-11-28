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Сегодня, 11:10

Джикия прокомментировал драку игроков «Спартака» с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о драке, которая произошла в конце матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, 4:2 — по пенальти).

— С чего началось побоище?

— Сам не понял. Потом повернулся — обратил внимание, что трибуны начали свистеть, и, когда увидел заварушку, все было наполовину окончено.

— Достаточно длительная драка. Не каждый поединок в боксе столько длится.

— Не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесет ответственность.

— «Спартак», вероятно, на несколько матчей Кубка останется без форвардов. Шамар и Соболев получат дисквалификацию из-за удалений.

— Не знаю, Мелеха (Мелешин) доволен. Говорит, два нападающих удалились. С улыбкой в раздевалочке, ждет своего шанса в Кубке, — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-dzhikiya-perehod-v-aziyu-e-to-neizbezhno/
Георгий Джикия
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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