Спортивный директор «Спартака» отметил работу Ваноли с командой

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о будущем главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Хочу сразу прекратить разговоры: Ваноли — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Мы можем судить просто даже по количеству набранных очков.

Сравните с Кононовым, Тедеско и Виторией. У Кононова 1,5 очка, Тедеско — 1,48, Витории — 1,26, Ваноли — 1,6.

Никаких проблем у нас с Ваноли нет. Если у «Спартака» есть проблемы, то это точно не в Ваноли. Да, 10-е место — это не то, чего мы хотим и чего мы заслуживаем. Но не надо искать проблему в Паоло Ваноли", — сказал Каттани в эфире федерального спортивного канала.

Контракт итальянца с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2022/23.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая, начало в 17.00 (мск).