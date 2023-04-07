Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:30

Корниленко оценил итоги жеребьевки FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей оценил итоги жеребьевки FONBET Кубка России.

«Предпочтительнее было бы сыграть с «Акроном»? Именно с логистической точки зрения «Акрон» был бы для нас более удобным вариантом, тем более сейчас у нас такой плотный календарь и тяжелые соперники. Подчеркну, что именно в плане логистики, восстановления для нас было бы предпочтительнее сыграть с «Акроном». Будет тяжело добираться, но таков жребий — придется подстраиваться под эти условия. Надеюсь, мы сможем пройти дальше. Мы никогда не делили сезон на Кубок, чемпионат, тем более к нам в группу изначально попали «Зенит» и «Спартак» — мы не могли отделять чемпионат от Кубка. Будем настраиваться на то, чтобы пройти дальше», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» ориентировочно запланирован на 20 апреля. Ориентировочно 23 апреля «Крылья» сыграют на выезде с «Пари НН».

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-s-tochki-zreniya-logistiki-sygrat-s-akronom-dlya-krylev-bylo-by-predpochtitelnee-chem-s-krasnodarom-241309/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России в этом сезоне

Спортдиректор «Акрона» заявил, что клуб сделает все возможное для победы над «Спартаком»
Новости
RSS RSS
Все новости