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Сегодня, 22:19

«Спартак» сыграет с «Динамо» в FONBET Кубке России в форме с пожеланиями болельщиков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» в особенной форме выйдет на гостевой матч против «Динамо» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве в среду, 4 октября. Начало — в 16.45 по московскому времени.

Под фамилиями и номерами игроков красно-белых будут пожелания и послания от фанатов команды.

«Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в группе D FONBET Кубка России. Красно-белые выиграли все матчи первых 4 туров.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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