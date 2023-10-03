«Спартак» сыграет с «Динамо» в FONBET Кубке России в форме с пожеланиями болельщиков

«Спартак» в особенной форме выйдет на гостевой матч против «Динамо» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве в среду, 4 октября. Начало — в 16.45 по московскому времени.

Под фамилиями и номерами игроков красно-белых будут пожелания и послания от фанатов команды.

«Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в группе D FONBET Кубка России. Красно-белые выиграли все матчи первых 4 туров.