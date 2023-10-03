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3 октября, 22:36

Галактионов прокомментировал дебютный гол Сулейманова за «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре форварда Тимура Сулейманова в матче против «Ростова» (3:1) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сулейманов открыл счет на 34-й минуте. Гол стал для форварда дебютным за «Локомотив».

«Тимур сегодня хорошо начал матч, был достаточно активен в прессинге. Имел моменты, забил очень хороший мяч, исполнил после очень хорошей комбинации, взаимодействия. Естественно, мы довольны. Довольны и тем, как он работал — и как тренировался, и как вошёл в состав. Сегодня он свой отрезок отыграл очень прилично», — цитирует Галактионова официальный сайт железнодорожников.

23-летний форвард является воспитанником «Локомотива». Он вернулся в команду в сентябре. Красно-зеленые арендовали Сулейманова у «Пари НН».

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
Тимур Сулейманов
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