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«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд

Руслан Минаев

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 мск.

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Жедсон, Солари, Угальде, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Литвинов, Денисов, Самошников, Гузиев, Гарсия, Массалыга, Добродицкий.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Запасные: Ятимов, Мелехин, Тарасов, Игнатов, Вахания, Кучаев, Колтаков, Щетинин, Аджаса, Мохеби, Андриянов, Сулейманов.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;.«Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
18 сентября 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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