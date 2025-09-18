«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 мск.

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Ву, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Жедсон, Солари, Угальде, Заболотный.

Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Литвинов, Денисов, Самошников, Гузиев, Гарсия, Массалыга, Добродицкий.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Семенчук, Жбанов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Запасные: Ятимов, Мелехин, Тарасов, Игнатов, Вахания, Кучаев, Колтаков, Щетинин, Аджаса, Мохеби, Андриянов, Сулейманов.