«Спартак» прибыл в Екатеринбург без травмированных Промеса и Джикии

«Спартак» прибыл в Екатеринбург, где 4 апреля сыграет в матче FONBET Кубка России с «Уралом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с командой не прилетели травмированные Квинси Промес и Георгий Джикия, а также дисквалифицированные Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. По итогам первой встречи счет был 1:1.