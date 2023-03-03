Нигматуллин — о матче «Локомотива» с «Акроном»: «В «Торпедо» считали, что это хороший жребий. Но получилось по-другому»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки матчей второго этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

По итогам жребия образовались следующие пары: «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо», «Акрон» — «Локомотив».

«Понятно, что это команды из разных дивизионов. Хотя «Локомотив» может и в стыки попасть, с ФНЛ может сразиться, но надеемся, что этого не произойдет. Хороший ли это жребий? В «Торпедо» тоже считали, что это хороший жребий, но получилось по-другому. Конечно, «Акрон» будет послабее, чем «Спартак», который устроил взбучку «Локомотиву», но в то же время в нынешней ситуации красно-зеленым во всех матчах непросто. Пока нет устойчивой игры, устойчивого результата, каждая игра — стресс. Надеюсь, что этот стресс они преодолеют», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.

Команды сыграют друг против друга по одному матчу, встречи запланированы на 14-16 марта.