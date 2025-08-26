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«Спартак» — «Пари НН»: Пруцев, Заболотный, Олусегун начнут матч Кубка России с первых минут

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

Игра начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Пари Нижний Новгород
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Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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