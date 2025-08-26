«Спартак» — «Пари НН»: Пруцев, Заболотный, Олусегун начнут матч Кубка России с первых минут
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный.
«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.
Игра начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН».
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12 сен 15:20
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