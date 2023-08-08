«Спартак» — «Пари НН»: гол красно-белых правильно отменен, а пенальти в их ворота правильно назначен

На 53-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Пари НН» арбитр Сергей Цыганок поначалу ошибочно не зафиксировал фол Даниила Хлусевича, который в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. В итоге игра продолжилась — и Антон Зиньковский забил гол.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

На помощь судье пришли его видеоассистенты Андрей Фисенко и Валерий Данченко. Они вмешались в действия рефери и предложили ему еще раз оценить случившееся в спартаковской штрафной. Только после этого Цыганок увидел контакт мяча с рукой, правильно не засчитал взятие ворот нижегородцев и правильно наказал красно-белых 11-метровым ударом.