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14 марта, 17:07

«Спартак» — «Оренбург»: Угальде и Марин в старте, Джикия и Вера в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист Манфред Угальде
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны составы «Спартака» и «Оренбурга» на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Дуарте, Классен, Денисов, Тавареш, Зорин, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Горбани, Прохин, Флорентин, Марин, Горлюк, Куэро.

Запасные: Ходанович, Хотулев, Башич, Мансилья, Воробьев, Малых, Обухов, Михайлов, Вера, Титков, Мартынов, Столбов.

Первый матч завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 мск, «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
4
3
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