«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «КАМАЗом»

«Спартак» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

-Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры! — написал клуб на официальном сайте. — Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Также «Спартак» напомнил, что для болельщиков красно-белых вход будет открыт за три часа до начала игры, в 15:30.

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, 25 сентября. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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