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«Спартак» может сыграть с «Акроном» в Пути регионов FONBET Кубка России

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«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Во вторник, 4 апреля, состоялись два матча FONBET Кубка России.

В Пути РПЛ определился первый финалист — «Урал», который обыграл «Спартак» (2:1) и отправил красно-белых в Путь регионов.

Второй финалист Пути РПЛ определится в среду, 5 апреля, в матче ЦСКА — «Крылья Советов» (первая игра — 2:2), проигравшая команда отправится в Путь регионов.

Соперником «Спартака» во 2-м этапе полуфинала Пути регионов может стать «Акрон», который во вторник выбил из Кубка «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).

Четвертый участник 2-го этапа полуфинала Пути регионов станет известен в четверг, 6 апреля, во встрече «Краснодар» — «Ростов».

Планируется, что жеребьевка пар Пути регионов пройдет в четверг после окончания игры в Краснодаре.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
4
12
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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