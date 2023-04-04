«Акрон» в серии пенальти обыграл «Динамо» и выбил бело-голубых из FONBET Кубка России

«Динамо» на своем поле проиграло «Акрону» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

Основное время встречи завершилось без забитых мячей.

В серии пенальти точнее оказались игроки тольяттинцев. Свои попытки не сумели реализовать полузащитники «Динамо» Даниил Фомин и Даниил Лесовой.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).