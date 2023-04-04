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Сегодня, 21:59

Губернатор Самарской области Азаров — о матче «Динамо» — «Акрон»: «Прекрасная игра»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Акрона» над «Динамо» (0:0, пенальти 4:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Прекрасная игра. Первые слова, когда я зашел на стадион были — победим по пенальти, — сказал Азаров.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА).

В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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