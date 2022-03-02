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«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, Николсон сделал хет-трик

«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
2 марта. Москва. «Спартак» — «Кубань».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 6:1.

Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

В составе красно-белых хет-триком отличился Шамар Николсон, Квинси Промес сделал дубль, еще один гол — на счету Джордана Ларссона. В начале второго тайма капитан красно-белых Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота.

Жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 4 марта.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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