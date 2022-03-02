«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, Николсон сделал хет-трик

«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 6:1.

Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

В составе красно-белых хет-триком отличился Шамар Николсон, Квинси Промес сделал дубль, еще один гол — на счету Джордана Ларссона. В начале второго тайма капитан красно-белых Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота.

Жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 4 марта.