«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, Николсон сделал хет-трик
«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» разгромил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 6:1.
Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
В составе красно-белых хет-триком отличился Шамар Николсон, Квинси Промес сделал дубль, еще один гол — на счету Джордана Ларссона. В начале второго тайма капитан красно-белых Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота.
Жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 4 марта.
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