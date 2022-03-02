Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сделал хет-трик в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» — 6:1.

На 86-й минуте ямаец вошел в чужую штрафную и перекинул вратаря «Кубани».

24-летний Николсон проводит второй матч в составе «Спартака», он перешел в команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. Три гола в ворота «Кубани» стали для форварда первыми в составе красно-белых.