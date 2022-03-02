«Спартак» — «Кубань»: Николсон сделал хет-трик
Форвард «Спартака» Николсон сделал хет-трик в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани»
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сделал хет-трик в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» — 6:1.
На 86-й минуте ямаец вошел в чужую штрафную и перекинул вратаря «Кубани».
24-летний Николсон проводит второй матч в составе «Спартака», он перешел в команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. Три гола в ворота «Кубани» стали для форварда первыми в составе красно-белых.
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