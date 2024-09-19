«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 4-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

Трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.30, за 15 минут до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Спартак» с 6 очками занимает первую строчку в группе А, «Крылья Советов» очков не набрали и располагаются на последнем, четвертом месте. 14 августа во встрече этих команд в Самаре красно-белые победили со счетом 3:0.