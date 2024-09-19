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«Спартак» — «Крылья Советов»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 4-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

Трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.30, за 15 минут до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

«Спартак» с 6 очками занимает первую строчку в группе А, «Крылья Советов» очков не набрали и располагаются на последнем, четвертом месте. 14 августа во встрече этих команд в Самаре красно-белые победили со счетом 3:0.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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