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Хабиб Нурмагомедов — перед матчем махачкалинского «Динамо» с московским: «Не бойтесь игру брать на себя, не бойтесь рисковать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала в Telegram-канале видео речи бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из раздевалки команды перед матчем FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:2, пен. — 3:5).

«Психология — это очень важная составляющая не только в нашем виде спорта, но и в футболе. Потому что в таких больших матчах... я здесь вижу много молодых игроков. Бывает, что ноги дрожат, такое тоже бывает. Очень много бойцов даже бывает ко мне подходят, спрашивают именно, что делать, когда у человека есть мандраж.

Легкий мандраж должен присутствовать, без него никак, но если человек дает эмоциям овладать собой — это уже плохо. Если ты можешь вот эти эмоции, которые есть отрицательные в тебе, направить в правильное русло, совладать с ними и выступить лучше — это уже человека выводит на другой уровень, а это все приходит с опытом. Не бойтесь игру брать на себя, не бойтесь рисковать», — сказал Хабиб.

В следующем матче Кубка России московское «Динамо» сыграет против «Спартака», а махачкалинское — с «Крыльями Советов. Обе игры пройдут 2 октября.

 
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Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Хабиб Нурмагомедов
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