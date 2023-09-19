«Спартак» гарантировал себе первое место в кубковой группе, Нижнему нужны две победы

«Спартак» разгромил на выезде «Пари НН» (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места.

Фаворитом в борьбе за вторую итоговую строчку остается «Динамо», которое превосходит «Краснодар» по важнейшему из дополнительных показателей — очкам в очных встречах (бело-голубые победили дома и уступили по пенальти на выезде). «Быкам», чтобы стать вторыми, нужно набрать больше очков, чем команда Марцела Лички и не пропустить вперед еще сохраняющий шансы на проход «Пари НН».

Волжане подвинут обоих конкурентов в случае двух побед. Причем выигрыши в основное время при большинстве раскладов гарантируют команде Сергея Юрана выход в плей-офф вне зависимости от результатов соперников. А вот два успеха в серии пенальти заставят ждать помощи в виде двух побед в основное время от «Спартака».

Группа D

И В ВП ПП П М О 1. «СПАРТАК» 4 4 0 0 0 14-6 12 2. «Динамо» 4 1 0 2 1 7-9 5 3. «Краснодар» 4 1 1 0 2 6-7 5 4. «Пари НН» 4 0 1 0 3 5-10 2

4 октября. «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Пари НН»

1 ноября. «Спартак» — «Краснодар»

2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»