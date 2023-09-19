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Сегодня, 20:45

«Спартак» гарантировал себе первое место в кубковой группе, Нижнему нужны две победы

Отдел футбола «СЭ»
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Футболисты «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» разгромил на выезде «Пари НН» (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места.

Фаворитом в борьбе за вторую итоговую строчку остается «Динамо», которое превосходит «Краснодар» по важнейшему из дополнительных показателей — очкам в очных встречах (бело-голубые победили дома и уступили по пенальти на выезде). «Быкам», чтобы стать вторыми, нужно набрать больше очков, чем команда Марцела Лички и не пропустить вперед еще сохраняющий шансы на проход «Пари НН».

Волжане подвинут обоих конкурентов в случае двух побед. Причем выигрыши в основное время при большинстве раскладов гарантируют команде Сергея Юрана выход в плей-офф вне зависимости от результатов соперников. А вот два успеха в серии пенальти заставят ждать помощи в виде двух побед в основное время от «Спартака».

Группа D

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. «СПАРТАК»

4

4

0

0

0

14-6

12

2. «Динамо»

4

1

0

2

1

7-9

5

3. «Краснодар»

4

1

1

0

2

6-7

5

4. «Пари НН»

4

0

1

0

3

5-10

2

4 октября. «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Пари НН»
1 ноября. «Спартак» — «Краснодар»
2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2023-2024/32/
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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