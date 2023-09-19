«Спартак» гарантировал себе первое место в кубковой группе, Нижнему нужны две победы
«Спартак» разгромил на выезде «Пари НН» (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места.
Фаворитом в борьбе за вторую итоговую строчку остается «Динамо», которое превосходит «Краснодар» по важнейшему из дополнительных показателей — очкам в очных встречах (бело-голубые победили дома и уступили по пенальти на выезде). «Быкам», чтобы стать вторыми, нужно набрать больше очков, чем команда Марцела Лички и не пропустить вперед еще сохраняющий шансы на проход «Пари НН».
Волжане подвинут обоих конкурентов в случае двух побед. Причем выигрыши в основное время при большинстве раскладов гарантируют команде Сергея Юрана выход в плей-офф вне зависимости от результатов соперников. А вот два успеха в серии пенальти заставят ждать помощи в виде двух побед в основное время от «Спартака».
Группа D
|
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. «СПАРТАК»
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
14-6
|
12
|
2. «Динамо»
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
7-9
|
5
|
3. «Краснодар»
|
4
|
1
|
1
|
0
|
2
|
6-7
|
5
|
4. «Пари НН»
|
4
|
0
|
1
|
0
|
3
|
5-10
|
2
4 октября. «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Пари НН»
1 ноября. «Спартак» — «Краснодар»
2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»