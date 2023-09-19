Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:30

Джикия — о новичках «Спартака»: «Надеюсь, мы будем вместе работать на благо команды»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичке команды Срджане Бабиче.

— Бабич уже влился в коллектив, забил гол. Как его оцените?

— Про всех новичков, которые приходят, я всегда говорил, что надо дать время и посмотреть на дистанции. Понятно, что у нас дружный коллектив с хорошей конкуренцией, и это всегда движет вперед. Некорректно отвечать, хорош Бабич или нет.

— Старт выдал приличный.

— Это хорошо. И Тео Бонгонда хороший старт выдал, и Хесус Медина, и Олег Рябчук. Все вперед, в хорошем режиме. Надеюсь, что это будет стабильно, и мы будем вместе работать на благо команды.

— В «Спартаке» вообще бывают плохие футболисты? Если игрок в «Спартаке», то он хороший. Или это не так работает?

— Не знаю, как это работает. У всех есть свои качества, сильные и слабые стороны. Это вопрос к аналитикам и специалистам.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
0
Читайте также
19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия: «У «Спартака» до паузы не было результата. Но сейчас другое настроение, побеждать приятно»
Новости
RSS RSS
Все новости