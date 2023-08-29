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Сегодня, 18:47

«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Пари НН» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд перед матчем 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 19.30 мск.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Стоцкий, Кухарчук, Эссьен, Михайлов, Карапузов, Зе Турбо.

Запасные: Кукушкин, Шнапцев, Юлдошев, Тихий, Толстопятов, Трошечкин, Жигулев, Севикян, Калинский, Майга, Мухин, Сулейманов.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Петров, Алонсо, Катрофе, Пина, Ахметов, Баньяц, Малиновски, Кобнан, Олусегун.

Запасные: Сафонов, Сафронов, Эктов, Арутюнян, Кривцов, Волков, Батчи, Черников, Кокшаров, Кордоба.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Краснодар

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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